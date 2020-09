[Update] Duwboot Fraternite in problemen op Westerschelde (+ video) Facebook

Terneuzen 26 september 2020, 11:20

De duwboot Fraternite met drie bemanningsleden en de tankbak zijn vrijdagavond in de problemen op de Westerschelde door herfststorm Odette. Nu met video.

De duwboot was onderweg naar Gent toen enkele koppeldraden braken door het erg slechte weer: windkracht 8 met uitschieters richting 10b ft, golven van meer dan 2,5 meter hoog.

Aanvankelijk was de melding dat de duwboot zinkende zou zijn en meerdere personen in het water zouden liggen. Daarop volgde een prioriteit 1 alarmering voor KNRM reddingstations Breskens en Hansweert alsmede de search-and-rescue helikopter van NHV. Ook bergingsbedrijf Multraship ging met meerdere schepen ter plaatse.

De reddingsboten Zeemanshoop uit Breskens en Jan van Engelenburg uit Hansweert waren snel ter plaatse.

Multratug 27 was als eerste sleepboot erbij en maakte direct vast, later ook de Multratug 9 ,22 en Multratug 3 en ook het communicatievaartuig Patrol.

Omdat de duwboot onbemand was, maar wel draaiende motoren had en deels nog vastzat aan de duwbak, is een KNRM opstapper samen met de schipper van de duwboot terug aan boord gegaan. Na een tijdje zijn zij beiden aan boord van de reddingboot genomen.

Omdat bergingsbedrijf Multraship de duwbak en duwboot gescheiden en onder controle op sleep had is de schipper aan boord van de duwbak gezet.

Multraship heeft de tankbak kunnen loskoppelen en later naar binnengebracht.

(Adrie van de Wege)