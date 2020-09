Schuttevaer Premium Kraakloze digitale marifonie bestaat, maar mag nog niet Facebook

ROTTERDAM 24 september 2020, 09:51

Marifoonverkeer is best gebrekkig te noemen in 2020. Terwijl de mobiele telefonie in een paar jaar van 3G naar 5G ging, werkt de schipper nog met kraak, ruis en wekelijks de vraag: ‘Kunt u dat nog even herhalen? U bent niet te verstaan.’ Technisch is marifonie al glashelder te maken, nu nog de afspraken. En dat gaat gebeuren in 2027.

1 / 1 Een eerste test met digitale marifonie in de winter van 2019 aan boord van de RPA-20 van Havendienst Rotterdam verliep volgens Dorsser zeer succesvol. (Foto SMASH!) Een eerste test met digitale marifonie in de winter van 2019 aan boord van de RPA-20 van Havendienst Rotterdam verliep volgens Dorsser zeer succesvol. (Foto SMASH!)