Zeevrachtenmarkt: Nieuwbouw op laagste niveau in 20 jaar

ROTTERDAM 23 september 2020, 10:00

De vrachten in de droge-ladingmarkt dalen, terwijl ze normaal in het najaar stijgen. Vooral de capesizers verdienen gewoonlijk goed in het laatste kwartaal. Maar net als vorig jaar is dit nu niet het geval. De gemiddelde inkomsten voor de capesizers daalden tot nauwelijks $ 15.000 per dag.