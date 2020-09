Heesen laat superjacht Project Pollux te water Facebook

Heesen Shipyards in Oss heeft onlangs het superjacht Project Pollux te water gelaten. Het 55 meter lange motorjacht is een zusje van de recent opgeleverde Solemates. De Pollux gaat in oktober proefvaren op de Noordzee.

1 / 1 Heesen heeft het superjacht Project Pollux op speculatie gebouwd. Daarom moest het interieur een breed publiek aanspreken. (Foto Heesen Shipyards) Heesen heeft het superjacht Project Pollux op speculatie gebouwd. Daarom moest het interieur een breed publiek aanspreken. (Foto Heesen Shipyards)

In de machinekamer twee MTU 8V 4000 M63 dieselmotoren van 1000 kW, die zijn voorzien van een SCR-katalysator. In de machinekamer staan verder twee Zenoro generatorsets van 175 kW en een noodgeneratorset van 80 kW. De boegschroef van ZF-Marine heeft een vermogen van 125 kW.

De Project Pollux heeft een stalen romp van het type FDHF (fast displacement hull form) van Van Oossanen voor een comfortabel vaargedrag. Bij een kruissnelheid van 13 knopen heeft het schip een actieradius van 4500 mijl.

Beachclub op het dek

De indeling van het superjacht is volgens Heesen zorgvuldig gekozen. Zo zijn de tender, reddingsboot en de waterscooter op het voordek ondergebracht. Een hijskraan is paraat om het spul overboord te zetten.

Achterop is een zogenoemde beachclub ingericht. Het zonnedek van 100 vierkante meter is voorzien van een bar en hot tub.



Designstudio Bannenberg & Rowell uit Londen tekende voor interieurontwerp van het jacht, dat Heesen op speculatie bouwde.

De 12 gasten verblijven in zes suites, waaronder de 82 vierkante meter grote suite voor de eigenaar op het hoofddek, en de VIP-suite op het bridge deck. De vier gastensuites bevinden zich op het benedendek. De twee MTU dieselmotoren voldoen aan de IMO Tier III-normen.

Omdat Heesen Project Pollux op speculatie bouwde moest het interieur een breed publiek aanspreken. (Foto Heesen Shipyards)

Project Pollux heeft net als zusje Solemates een stalen romp van het type FDHF. (Foto Heesen Shipyards)

