‘Fosfineprotocol werkt nog niet goed’

ZWIJNDRECHT 23 september 2020, 13:04

Het fosfine-protocol bij gegaste lading wordt nog niet in alle gevallen goed toegepast. Dat zeiden schippers tijdens de ASV-najaarsvergadering in Zwijndrecht. Volgens de havenmeester van Amsterdam, Milembe Mateyo, is van groot belang dat altijd door te geven aan Meldpunt Scheepvaart.