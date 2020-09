Schuttevaer Premium Aan de Reis: Meer reizen voor slechte prijzen Facebook

ROTTERDAM 23 september 2020, 10:00

Het ladingaanbod is de afgelopen week gestegen. Schippers melden dat er genoeg keus is qua reizen. Maar er heerst ontevredenheid over de vrachtprijzen. Verschillende panelleden claimen reizen te hebben geweigerd, vanwege een te slechte prijs.