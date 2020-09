Schuttevaer Premium Schip te koop, maar zonder haast Facebook

Twitter

Email NIJMEGEN 22 september 2020, 12:00

Voor zowel Cora (60 jaar) als Wim Wanders (67 jaar) is de Torrent nog altijd hun thuis, ook al kochten ze 12 jaar geleden een huis even over de grens bij Nijmegen. Zelfs nu hun schip te koop staat en ze besloten te stoppen met varen, blijft het schip hun thuis.