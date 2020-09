Schuttevaer Premium Minister lanceert Nederlands Smart Shipping-forum ‘SMASH!’ Facebook

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft in Rotterdam het startsein gegeven voor het Nederlands Forum Smart Shipping. In dit forum gaan marktpartijen, kennisinstellingen en overheden op grote schaal samenwerken aan de implementatie van smart shipping. Smart shipping is het verregaand geautomatiseerd varen op zee en binnenwateren.