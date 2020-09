Schuttevaer Premium Zeilend vrachtschip Oceanbird heeft genoeg plek voor 7000 auto’s Facebook

STOCKHOLM 19 september 2020, 13:00

Het Zweedse ontwerpbureau Wallenius Marine heeft een zeilend RoRo-vrachtschip ontworpen met capaciteit voor 7000 personenauto’s. De schepen kunnen vanaf volgend jaar worden besteld en verwachting is dat het eerste schip dan in 2024 in de vaart komt.