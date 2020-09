Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Griekse reders zien het wel weer zitten Facebook

De Griekse reders geloven weer in verbetering van de droge-ladingmarkt en kopen graag in Japan gebouwde schepen. Alberta Ship Management zou de koper zijn van de Lowlands Erica (176.900 dwt, 2007). Alberta zou rond $ 15 miljoen voor het schip hebben betaald. En de Griekse rederij Tsakos kocht de eveneens in Japan gebouwde Jubilant Excellence (181.400 dwt, 2013) voor rond $ 24,5 miljoen.