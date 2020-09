Schuttevaer Premium Tankvaart zakt diep weg Facebook

De tankvaarttarieven op de spotmarkt zijn naar een onrendabel niveau gedaald. De Europese oliemarkt is na de corona-uitbraak en de daaropvolgende maatregelen ingestort. En de vraag is of die markt zich weer als vanouds zal herstellen.

1 / 1 De tanker Erasmus van Reederei Deymann. (Foto: Reederei Deymann) De tanker Erasmus van Reederei Deymann. (Foto: Reederei Deymann)