Oud-Europarlementariër Leen van der Waal overleden

RIDDERKERK 15 september 2020, 11:00

Ir Leen van der Waal (91), oud-Europarlementariër van 1984-1997 voor de gecombineerde fractie van SGP, GPV en RPF, is donderdag 10 september overleden in zijn woonplaats Ridderkerk. De staatkundig-gereformeerde politicus werd in Brussel en Straatsburg alom erkend als binnenvaartspecialist.

1 / 1 Leen van der Waal als Europarlementariër voor SGP, GPV en RPF. (Archieffoto ANP) Leen van der Waal als Europarlementariër voor SGP, GPV en RPF. (Archieffoto ANP)