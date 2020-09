Schuttevaer Premium Kabinet wil containervervoer over water stimuleren Facebook

Twitter

Den Haag 15 september 2020, 16:37

Het kabinet wil dat er meer containers per binnenvaartschip worden vervoerd. Via het Infrastructuurfonds komt er in 2021 een stimuleringsregeling voor het verplaatsen van containervervoer van de weg naar de binnenvaart, en het verbeteren van de bereikbaarheid van multimodale knooppunten.