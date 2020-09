Schuttevaer Premium Visserij ziet winst verdampen Facebook

De omzetten is de Nederlandse visserij staan onder druk en de winst is aan het verdampen. De sector kampt met grote onzekerheden omtrent vangstmogelijkheden, Covid-19, het Noordzee-akkoord, Brexit en de bemanningsproblematiek. Dat was de teneur van het online webinar Visserij in Cijfers 2020 van Wageningen Economic Research.

1 / 1 De garnalenvisserij leed vorig jaar een miljoenenverlies. (Foto Bram Pronk) De garnalenvisserij leed vorig jaar een miljoenenverlies. (Foto Bram Pronk)