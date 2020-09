Schuttevaer Premium Niedersachsen steunt Meyer met 20 miljoen Facebook

PAPENBURG 14 september 2020, 20:00

De regering van Niedersachsen wil de Meyer Werft in Papenburg steunen met 20 miljoen euro in verband met de Coronacrisis. De deelstaat vraagt in ruil wel toezeggingen voor behoud van de werf in Papenburg en zoveel mogelijk werkgelegenheid.