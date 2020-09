Schuttevaer Premium Uitreisstempel bij aanmonstering blijkt illegale praktijk in zeevaart Facebook

13 september 2020, 12:00

Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat met onder meer de offshoresector in overleg over aanpassing van de regels voor het uitstempelen van buitenlandse zeelieden. Aanleiding is een al sinds 2016 lopend geschil tussen de Rotterdamse Zeehavenpolitie en een groot aantal zeelieden en offshorebedrijven.

1 / 1 De Zeehavenpolitie weigerde de zeelieden uitreisstempels in hun paspoort te geven, omdat niet bekend was op welk moment zij zouden uitvaren. (Foto Raad van State) De Zeehavenpolitie weigerde de zeelieden uitreisstempels in hun paspoort te geven, omdat niet bekend was op welk moment zij zouden uitvaren. (Foto Raad van State)