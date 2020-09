Schuttevaer Premium Harlingen wacht met steun voor charterschippers Facebook

HARLINGEN 13 september 2020, 09:00

De gemeente Harlingen trekt de plannen voor een steunfonds voor de 70 schepen tellende chartervloot in de stad voorlopig in. Aanleiding is het nieuws dat er vanuit Den Haag 15 miljoen staatssteun komt voor de bruine vloot.