Schuttevaer Premium Kunstwerken Oost-Nederland straks in beheer bij één partij Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 12 september 2020, 09:00

Rijkswaterstaat wil het beheer en onderhoud van alle sluizen en bruggen in het hoofdvaarwegennet in Oost-Nederland onderbrengen bij één particuliere partij. De aanbestedingsprocedure voor het megacontract is eind augustus gepubliceerd op TenderNed.