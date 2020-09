Schuttevaer Premium Sneak preview bij superjacht Project 404 van Royal Huisman Facebook

VOLLENHOVE 10 september 2020, 15:30

De specificaties van superjachten zijn vaak in nevelen gehuld, zo ook van Project 404, een bijna 60 meter lang zeiljacht dat in aanbouw is bij Royal Huisman in Vollenhove. Vorige week werd de romp gedraaid en kwamen de eerste bijzonderheden naar buiten. Het jacht moet in de lente van 2022 worden opgeleverd.