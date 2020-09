Schuttevaer Premium Ergste terugval door Coronacrisis lijkt voorbij in zee- en kustvaart Facebook

AMSTERDAM 09 september 2020, 17:30

Het lijkt erop dat het ergste terugval door de Coronacrisis voorbij is in de zee- en kustvaart. Dat melden de economen van ABN-Amro, al zijn ze niet helemaal gerust op een doorzettend herstel. Politieke ontwikkelingen kunnen nog een spaak in het wiel steken.