Aan de Reis: Grote kolenaanvoer bij EMO

ROTTERDAM 08 september 2020, 13:22

Er worden ook deze week zeer slechte reizen aangeboden. Panelleden zeggen deze resoluut te weigeren. ‘Ik heb de hoorn op de haak gegooid!’. Maar er zijn geen aanwijzingen dat deze lading uiteindelijk op de kade achterblijft.

Soja ging van Amsterdam naar Aalter voor 4,80 euro per ton. Kunstmest ging van Tertre naar Middelburg voor 4,75 euro per ton. Palm werd tussen Amsterdam en Astene vervoerd voor 7,50 euro per ton.