Schuttevaer Premium ‘Voor de kerst ligt het in de Maashaven weer vol met binnenvaartschepen’ Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 07 september 2020, 15:00

De binnenvaart keert eind dit jaar weer volledig terug in de Maashaven, nadat twee jaar geleden de steigers en ligplaatsen werden weggehaald voor een herinrichting van de haven. Jannette Bredius, projectmanager bij Havenbedrijf Rotterdam en Ronald Hoek, aannemer van Dimco, vertellen over de 57 ligplaatsen die binnenkort beschikbaar zijn. ‘Nu is het nog leeg, maar als alles straks klaar is ligt het helemaal vol.’