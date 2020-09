Schuttevaer Premium Smit-bergers naar uitgebrande tanker bij Sri Lanka Facebook

Met de inzet van een blusvaartuig en drie sleepboten met blusvoorzieningen is het gelukt om bij Sri Lanka de brand aan boord van de VLCC New Diamond te blussen. Bergers van Smit Salvage zijn ter plaatse om de zwaar gehavende tanker met de Nederlandse zeesleper ALP Winger veilig in een haven te kunnen afleveren.

1 / 1 De MT New Diamond wordt afgeblust. (Foto EPA/ANP) De MT New Diamond wordt afgeblust. (Foto EPA/ANP)