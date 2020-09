Schuttevaer Premium Si Barone beleeft beste seizoen ooit Facebook

DORDRECHT 07 september 2020, 09:00

Kleinschalig vervoer is een gat in de markt voor Sirio Barone, rondvaartschipper en gids in Dordrecht. Barone is sinds februari 2020 bezig met zijn bedrijf Si Barone. Hij heeft een grote aanhang op sociale media en wist met het wegblijven van toeristen genoeg Dordtenaren enthousiast te maken voor een rondvaart in het ‘Venetië van het Noorden’.