[UPDATE] Heesen levert superjacht Solemates op

Heesen Yachts in Oss heeft onlangs het stalen jacht Solemates opgeleverd. Het is het tweede dat Heesen sinds de uitbraak van de Covid 19-pandemie oplevert. Het vergde wel wat aanpassingen in de bedrijfsvoering om het jacht op tijd af te krijgen.

1 / 1 De stalen romp van de Solemates is van het type FDHF (fast displacement hull form), wat de opvarenden een optimale combinatie biedt van snelheid en comfort. (Foto Heesen) De stalen romp van de Solemates is van het type FDHF (fast displacement hull form), wat de opvarenden een optimale combinatie biedt van snelheid en comfort. (Foto Heesen)

De Solemates, werd op stapel gezet als YN 19055 Project Castor. Ze is 55 meter lang en 9,60 meter breed en meet 760 gt. Heesen bouwde de Solemates op speculatie. In mei werd in de Verenigde Staten een koper gevonden. Hij is volgens de werf ‘een van de meest ervaren Amerikaanse eigenaren van superjachten’. De VS zijn al langere tijd een belangrijke afzetmarkt voor Heesen. Zes van de 10 laatste jachten vonden daar een nieuwe eigenaar. Voor het zusterschip van de Solemates, YN 19255 Project Pollux, zoekt Heesen nog een koper. Dit schip bevindt zich in de eindfase van de bouw, de oplevering staat gepland voor dit najaar.

Efficiënt

In de machinekamer van de Solemates staan twee MTU 8V 4000 M63 dieselmotoren van 1000 kW (1340 pk) elk. De stalen romp is van het type FDHF (fast displacement hull form). Dit type romp werd ontworpen door Van Oossanen en verder ontwikkeld door de naval architects van Heesen. De FDHF-romp combineert het beste van de displacement en semi-displacement-romp en is zowel geschikt voor stalen als aluminium schepen. Het zorgt bij stalen jachten zoals de Solemates voor een efficiënte comfortabele vaart.

Vanwege de lage rompweerstand kunnen de twee relatief bescheiden MTU motoren het jacht toch een snelheid geven van 15,5 knopen. Bij een kruissnelheid van 13 knopen kan het een afstand afleggen van 4500 mijl.

Tijdens de tweedaagse proefvaarten op de Noordzee voorafgaand aan haar oplevering, overtrof de Solemates zelfs deze contractuele topsnelheid en actieradius. Hiermee behoort dit stalen 55-meterjacht volgens Heesen tot een van de meest efficiënte jachten ter wereld.

Drastische maatregelen

Dat de Solemates in Coronacrisis tijdig kon worden opgeleverd, komt volgens Chief Operating Officer Rick van de Wetering door drastische maatregelen in zowel de productieprocessen als op kantoor. De werf kwam direct na de virusuitbraak in actie. Het aantal werknemers op het terrein werd gehalveerd door in twee ploegen gaan te werken. Zo kon het werk aan de schepen doorgaan met voldoende flexibiliteit. ‘Hierdoor konden we de vereiste 1,5 meter afstand houden en toch onze productie voortzetten met zo min mogelijk oponthoud.’

Rupert Connor van de Luxury Yacht Group, die de koper van de Solemates vertegenwoordigt, is onder de indruk. ‘Heesen heeft toch het optimale aantal manuren voor ons project weten te behouden. Het jacht kon daardoor tijdig worden opgeleverd, wat geen sinecure is in deze uitdagende tijden.’

Luxe

Bij een jacht als de Solemates kunnen de superlatieven vanzelfsprekend niet achterwege blijven. Zo heeft de eigenaar de beschikking over een suite van 82 vierkante meter met een slaapkamer over de volledige breedte van het jacht. Verdeeld over drie dekken staan de 12 gasten zes suites ter beschikking. De 13-koppige bemanning beschikt over zeven hutten. Op het stuurhuisdek is een VIP-suite, de beachclub en wellness aan de achterzijde van het jacht lopen door in een zwemplatform.

Via de Luxury Yacht Group komt de Solemates beschikbaar als charter in de oostelijke Middellandse Zee. Hoeveel dat gaat kosten is nog niet bekend. Maar om een idee te geven; de 67 meter lange Anna, die in 2007 werd gebouwd door Feadship, beschikt ook over accommodatie voor 12 gasten. Dit jacht kost 500.000 euro per week. (Erik van Huizen)