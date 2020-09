Schuttevaer Premium Havenbedrijf Rotterdam verdiept Amazonehaven Facebook

ROTTERDAM 07 september 2020

Het Havenbedrijf Rotterdam laat samen met Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) de Amazonehaven uitbaggeren om ook in de toekomst goed nautisch bereikbaar te blijven voor de nieuwste generatie containerschepen. De Amazonehaven wordt over een lengte van een halve kilometer verdiept van 16,65 meter naar 17,45 meter. Het werk is rond half november klaar.

