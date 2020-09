Schuttevaer Premium Grote brand op crude-tanker bij Sri Lanka Facebook

Twitter

Email COLOMBO/NEW DEHLI 06 september 2020, 13:00

Een olieramp dreigt voor de kust van Sri Lanka, waar een grote brand is uitgebroken op een crude-tanker. Het gaat om de New Diamond, die 37 mijl uit de oostkust van Sri Lanka drijft. Het onder Panamese vlag varende schip kwam uit Koeweit met een lading van 270.000 ton ruwe olie voor Paradip in India.

1 / 1 De Indiase luchtmacht houdt de situatie op en rond het schip in de gaten vanuit een Dornier luchtverkenningstoestel. (Foto India Coast Guard) De Indiase luchtmacht houdt de situatie op en rond het schip in de gaten vanuit een Dornier luchtverkenningstoestel. (Foto India Coast Guard)