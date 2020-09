Schuttevaer Premium Heesen levert Solemates op Facebook

OSS 04 september 2020, 15:00

Heesen Yachts in Oss heeft onlangs het stalen jacht Solemates opgeleverd. Het is het tweede dat Heesen sinds de uitbraak van de Covid 19-pandemie oplevert. Het vergde wel wat aanpassingen in de bedrijfsvoering om het jacht op tijd af te krijgen.