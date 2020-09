Schuttevaer Premium Afvalvissen naar nieuw record Facebook

Twitter

Email SCHINVELD 03 september 2020, 17:30

Vissers hebben in 2019 een recordvangst gedaan op de Noordzee. Het gaat dan niet om vis, maar om honderden tonnen afval. Dat gebeurde in het kader van het project Fishing for Litter, waaraan 137 schepen meedoen.

1 / 1 Deelnemers aan het project Fishing for Litter brengen opgevist zwerfafval zoveel mogelijk aan wal. (Foto Fishing for Litter) Deelnemers aan het project Fishing for Litter brengen opgevist zwerfafval zoveel mogelijk aan wal. (Foto Fishing for Litter)