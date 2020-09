Schuttevaer Premium Bonden verliezen kort geding over verplicht sjorren door walploegen Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 02 september 2020, 13:30

De verplichting om containers op shortsea- en feederschepen te laten sjorren door ploegen vanaf de wal is niet in het belang van zeevarenden. Dat zegt de voorzieningenrechter in Rotterdam in een uitspraak in kort geding. Een eis van de vakbonden werd daarom door de rechter naar de prullenbak verwezen.

1 / 1 De 800 teu grote Expert uit Harlingen, die centraal stond in het kort geding. Omdat andere reders zich gevoegd hadden, betreft de werkingssfeer van de uitspraak ook een groot aantal andere schepen in de shortsea en het feedertransport. (Foto JR-Shipping) De 800 teu grote Expert uit Harlingen, die centraal stond in het kort geding. Omdat andere reders zich gevoegd hadden, betreft de werkingssfeer van de uitspraak ook een groot aantal andere schepen in de shortsea en het feedertransport. (Foto JR-Shipping)