Schuttevaer Premium Aan de Reis: Zware concurrentie in tankvaart Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 02 september 2020, 10:00

Tarwe werd voor 3,70 euro per ton van Rotterdam naar Oss gebracht. Maïs ging van Gent naar Leer voor 7,50 euro per ton. Gerst ging voor 14 euro per ton van Magdeburg naar Weert. Vanuit Rotterdam werd maïs voor 4 euro per ton vervoerd naar Delden.