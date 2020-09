Schuttevaer Premium Nautisch broodfonds krijgt vlees op de botten Facebook

AMSTERDAM 01 september 2020, 12:00

Er zit inmiddels genoeg in de pot om bij ziekte één van de leden voor een periode van tien maanden te ondersteunen. Dat was zondag het goede nieuws op de eerste ledenvergadering van het nautische broodfonds dat vorig jaar september in Amsterdam werd opgericht. Sinds maart, toen was de officiële start, hebben de 32 leden inmiddels een bedrag van ruim 15.000 euro bij elkaar gespaard.