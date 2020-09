Jikke van Terwisga-Zwaga nieuwe coördinator Steunpunt Binnenvaart Facebook

Jikke van Terwisga-Zwaga is aangesteld als nieuwe coördinator Steunpunt Binnenvaart. Zij volgt Lilian van Hiele op, die het Steunpunt 15 jaar bemensde. Het Steunpunt gaat nog zeker tot 2025 door, zo laat het bestuur van de Stichting Steunpunt AMVV (Algemene Maatschappij van Varenden) weten.

Steunpunt Binnenvaart biedt iedereen in de binnenvaart die daarom vraagt hulp bij ziekte, sterfgevallen, ongevallen en bij allerhande sociaal-maatschappelijke en financiële vragen en problemen. Het werd in 2005 opgericht nadat de overheid de subsidie aan de welzijnsorganisaties in de binnenvaart had beëindigd.

Eind 2019 leek het einde in zicht van het Steunpunt omdat het geld op was. Vanuit BLN is toen een actie gestart om het Steunpunt in stand te houden door te voorzien in de financiering van de activiteiten. Een aantal organisaties heeft voor de duur van 5 jaar een financiering toegezegd dat het voortbestaan van het Steunpunt voor de jaren 2021 t/m 2025 is verzekerd. Het bestuur zegt er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de activiteiten vanuit het Steunpunt ook na 2025 zullen worden voortgezet.

Kennis en inzicht

Lilian van Hiele die het Steunpunt vanaf het begin in 2005 heeft ‘bemensd’ en inhoudelijk ‘handen en voeten’ heeft gegeven, is formeel met ingang van 1 juli 2020 met haar werkzaamheden gestopt. ‘Jikke is met ingang van die datum de coördinator van het Steunpunt en zal met evenveel enthousiasme en inzet, weliswaar op haar eigen manier, de werkzaamheden van Lilian voortzetten’, schrijft het bestuur.

‘Jikke kent de binnenvaart van binnenuit, aangezien zij samen met haar man tot begin 2020 heeft gevaren. Jikke heeft daarnaast kennis van, en inzicht in, de bredere ‘cirkel’ met aan de binnenvaart gerelateerde organisaties. Zij heeft daarnaast bestuurlijke ervaring en coaching expertise in huis.’ Het bestuur heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de activiteiten vanuit het Steunpunt op een goede wijze, beantwoordend aan de specifieke hulpvragen en omstandigheden van schippers(echt)paren/gezinnen, kunnen en zullen worden voortgezet.

Jikke is 53 jaar, gehuwd, woont in Friesland en is voor de gehele binnenvaart in Nederland beschikbaar. Jikke is telefonisch bereikbaar op het volgende nummer: 06 – 23304322. Het e-mail adres van het Steunpunt blijft ongewijzigd, te weten: info@steunpuntbinnenvaart.nl

Hetzelfde geldt voor de website: www.steunpuntbinnenvaart.nl. (Rene Quist)