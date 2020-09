Schuttevaer Premium ‘Binnenvaart krijgt in 2020 volumedaling van 7 procent’ Facebook

AMSTERDAM 01 september 2020, 09:51

De binnenvaart lijdt flink onder de coronacrisis. Dat meldt het ING Economisch Bureau in een nieuw vooruitzicht. Vervoer over het water krijgt in 2020 te maken met een volumedaling van 7 procent, waardoor het een van de grootste krimpers is in de transport en logistieksector.