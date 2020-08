Studio Schuttevaer: Hoe werkt CoVadem nou precies?

Schippers kennen de vaarweg als hun broekzak. Wisselende waterstanden en veranderende rivierbodems maken het echter moeilijk om voorspellingen te doen over de beschikbare diepte en bevaarbaarheid van een rivier.

Bovendien heeft de binnenvaart steeds vaker te maken met extreme rivieromstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Optimaal afladen en efficiënt varen blijft dus een uitdaging. Het bedrijf CoVadem zegt de oplossing te hebben. In de nieuwste Studio Schuttevaer hebben we een zeer uitgebreid interview met een van de oprichters van CoVadem, Henk van Laar.Benieuwd naar wat Van Laar heeft verteld over dit initiatief? Kijk dan de aflevering terug op ons YouTube-kanaal: