Schuttevaer Premium Fairplayer plaatst zuigankers voor kust van Israël Facebook

Twitter

Email SCHIEDAM 31 augustus 2020, 09:45

De Fairplayer van Jumbo Offshore heeft in de Middellandse Zee voor de kust van Israël, in diep water, 14 grote stalen zuigankers in de zeebodem geïnstalleerd.

1 / 1 Specialisten aan boord van de Fairplayer installeren een van de zuigankers. (Foto Energean) Specialisten aan boord van de Fairplayer installeren een van de zuigankers. (Foto Energean)