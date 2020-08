Schuttevaer Premium Else vernielt sluisdeur Kiel-Holtenau Facebook

KIEL-HOLTENAU 31 augustus 2020, 15:00

Het zonder loods op het Kielerkanaal varende vrachtschip Else (88 x 13 meter, 3800 dwt) heeft zich zaterdagochtend 29 augustus vastgevaren in een sluisdeur in Kiel-Holtenau.

1 / 1 Het kanaal bij Kiel-Holtenau. (Foto Wikimedia) Het kanaal bij Kiel-Holtenau. (Foto Wikimedia)