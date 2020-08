Schuttevaer Premium Vapor Shipping verandert leven schipper Van Utrecht Facebook

Met de inbouw van drie nieuwe motoren in de Royaal en de Desejo liggen twee schepen van de vloot van Vapor Shipping enkele weken afgemeerd in Werkendam. Maar de vaste bemanning vaart door op één van de 12 andere schepen van de coöperatie, die februari 2018 is opgericht. Voor schipper Harry van Utrecht (42 jaar) is sinds die oprichting heel veel veranderd.