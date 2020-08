Schuttevaer Premium Franse CFT bouwt eerste duwboot op waterstof Facebook

Twitter

STRAATSBURG 29 augustus 2020

De Franse Compagnie Fluviale de Transport (CFT) laat een volledig op waterstof varende duwboot bouwen. De duwboot gaat in Lyon duwbakken over korte afstanden vervoeren in en rond het havengebied.