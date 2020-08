Schuttevaer Premium Wie heeft antwoord op de crisis? Facebook

ROTTERDAM 28 augustus 2020, 11:00

De stemming is somber in de binnenvaart. Dat blijkt uit een belronde langs schepen met verschillende tonnages en ladingcategorieën. Veel schippers vrezen overcapaciteit als gevolg van een dalend ladingaanbod. Opmerkelijk is dat niemand antwoord lijkt te hebben op de vraag wat de branche kan doen om het tij te keren.

