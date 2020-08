Schuttevaer Premium Bemanningswissel in binnenvaart steeds ingewikkelder Facebook

ROTTERDAM 28 augustus 2020, 09:00

Bemanningswisselingen in de binnenvaart worden vanwege Covid-19 steeds ingewikkelder. Terminals willen zo min mogelijk menselijke activiteit op hun terreinen en weren opvarenden van binnenvaartschepen die er komen laden of lossen. Het kan volgens Platform Zero Incidents (PZI) leiden tot onveilige situaties.

1 / 1 Maurits van der Linde van PZI. (Foto Erik van Huizen) Maurits van der Linde van PZI. (Foto Erik van Huizen)