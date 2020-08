Schuttevaer Premium Forte zet enorme topsidemodule in Bokor olieveld Facebook

PASIR GUDANG 25 augustus 2020, 15:00

Met het zware-ladingschip Forte heeft Boskalis in de Zuid-Chinese Zee offshore Sarawak een enorme topsidemodule via een zogeheten float-over operatie op een in zee geplaatste jacket geïnstalleerd. Het ging hierbij om topsidemodule met een gewicht van 11.238 ton.

1 / 1 Ter illustratie: De operatie betrof de Bokor Centralised Processing Platform topside. (Foto Boskalis) Ter illustratie: De operatie betrof de Bokor Centralised Processing Platform topside. (Foto Boskalis)