Matige prijzen voor zeewolf uit de noord

URK 22 augustus 2020, 10:00

Zeewolf ziet er monsterlijk uit en is een zeldzame verschijning in Nederlandse visafslagen. Alleen Urk, IJmuiden en Scheveningen zien deze vis met krachtige kaken en tanden voorbijkomen als kotters in noordelijke wateren hebben gevist.

1 / 1 Afslagmedewerker Jerry Nutbey laat op de foto een grote zeewolf van een van de twee kotters uit Arnemuiden zien. (foto W.M. den Heijer) Afslagmedewerker Jerry Nutbey laat op de foto een grote zeewolf van een van de twee kotters uit Arnemuiden zien. (foto W.M. den Heijer)