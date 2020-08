Schuttevaer Premium Structurele overcapaciteit scheepsruimte doemt op Facebook

De Duitse binnenvaartmarkt staat zwaar onder druk, meldt het Bundesamt für Güterverkehr (BfG) begin augustus in een speciale corona-marktobservatie. Cijfers van het Statistisches Bundesamt (Destatis) tonen over de vroege coronamaanden een volumevermindering met 9,2% naar 64,4 miljoen ton. Verbetering lijkt nog lang niet in zicht.

De marktstemming in de Duitse binnenvaart, zoals het Bundesamt für Güterverkehr die eind juli peilde, is nog verre van hoopgevend. Het actuele werkaanbod wordt door de helft van de ondervraagde marktdeelnemers als slecht beoordeeld; minder dan 10% ziet wel enige verbetering, de rest ervaart geen verandering. Over de komende drie maanden neemt het optimisme toe naar 20%. (Bron: BfG)