Schuttevaer Premium Coronaschade niet in te schatten voor International Group P&I

Twitter

LONDEN 19 augustus 2020, 15:00

De problemen voor de International Group zijn sterk gegroeid sinds de uitbraak van het coronavirus. De P&I-dekking verklaart hierover ‘a threat to the life, health or safety of passengers in general’. Vooral passagiersschepen hebben moeite passagiers in havens te ontschepen. De lokale autoriteiten werken veelal niet mee. Ook zieken moeten veelal aan boord blijven. En dat geldt ook voor zeelieden waarvan de dienstperiode voorbij is.