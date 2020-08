Schuttevaer Premium In Jemen dreigt grotere ramp dan Mauritius Facebook

Als er iets misgaat met de FSO Safer, de opslagtanker die al jaren voor de kust van Jemen wordt gegijzeld door de Houthi rebellen is de ramp vele keren groter dan die zich bij Mauritius volstrekt. De Veiligheidsraad van de VN en de IMO werken koortsachtig aan plannen wat te doen als er iets fout gaat en onderhandelen over het verkrijgen van toegang tot de Safer, geladen met het equivalent van circa 1,1 miljoen vaten ruwe olie. Dat meldt Lloyds Bulletin. De Safer is voor circa een derde gevuld.

1 / 1 De FSO Safer. (Foto Marinetraffic) De FSO Safer. (Foto Marinetraffic)