Duitse containerterminals verliezen van Antwerpen en Rotterdam

Twitter

HAMBURG 17 augustus 2020, 14:30

De belangrijkste overslagbedrijven in de haven van Hamburg, HHLA en Eurogate, hebben een dramatisch slecht eerste halfjaar achter de rug. Eurogate leed in de eerste zes maanden van het jaar een verlies van 23 miljoen euro, bij HHLA daalde de winst in dezelfde periode met 50% naar 55,5 miljoen euro. De omzet van de terminals in Hamburg, Odessa en Tallinn daalde 9% naar 630 miljoen euro.