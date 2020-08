Vrijdag 14 augustus – Henk Schipper van Aqua Navis te gast bij Studio Schuttevaer Facebook

In Studio Schuttevaer is vrijdag 14 augustus Henk Schipper te gast. Het programma voor en over de maritieme sector biedt elke week nieuwe studiogasten en nieuwsitems.

Henk Schipper op bezoek bij Studio Schuttevaer.

De aflevering wordt live uitgezonden op YouTube vanaf 16:00 uur.

Hoofdredacteur René Quist ontvangt Henk Schipper, de man achter Aqua Navis. Hij gaat het hebben over de overname door NPRC.

Ook heeft Heere Heeresma Jr. een prachtig filmpje gemaakt over Mark en Karlijn, die zand en klei door de grachten van Amsterdam varen om de kademuren te versterken.

Kijk mee en blijf op de hoogte van het laatste nieuws in de branche.