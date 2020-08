Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Geringe groei droge-ladingvloot Facebook

Twitter

ROTTERDAM 13 augustus 2020, 08:00

Voor de droge-ladingschepen is de markt verbeterd, maar er heerst nog steeds onzekerheid of die verbetering van lange duur zal zijn. Pluspunt is wel, dat de capaciteitsgroei van de droge-ladingvloot gematigd is, onder de 4%.