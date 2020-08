Containerreus HHM Rotterdam (24.000 teu) doet Rotterdamse haven aan Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 13 augustus 2020, 11:32

Donderdagavond 13 augustus omstreeks 22.00 uur arriveert HMM Rotterdam op zijn maidentrip in de Amaliahaven te Rotterdam om containers over te slaan bij RWG (Rotterdam World Gateway). Het is het zusje van HMM Algeciras – het nieuwste grootste containerschip ter wereld – dat hier 3 juni arriveerde.

1 / 1 HMM Algeciras (Danny Cornelissen) HMM Algeciras (Danny Cornelissen)

HMM Rotterdam kan net iets meer 20-voet-containers aan boord hebben dan het vorige grootste containerschip ter wereld MSC Gülsün: 23.964 TEU tegen 23.756 TEU. Het Koreaans schip werd opgeleverd door de scheepswerf Daewoo Shipping & Marine Engineering’s Okpo. Het is 400 meter lang en 61 meter breed. Het schip is afkomstig uit Yantian en vertrekt op zondag 16 augustus om 07.00 uur naar Hamburg.

HHM (Hyundai Merchant Marine)

HMM is de nieuwe naam voor Hyundai Merchant Marine. De Zuid-Koreaanse scheepseigenaar is de negende containerrederij van de wereld. De rederij heeft nog elf van deze 24.000 TEU schepen in bestelling.

Tussen 20.00 en 21.00 uur passeert het schip Smickel-Inn Balkon van Europa bij Slag Maasmond, een populaire plaats voor schipspotters.

Zend uw mooiste foto’s naar redactie@schuttevaer.nl.

De redactie plaatst dan de drie mooiste foto’s vrijdag op Instagram en op deze website. (Rene Quist)